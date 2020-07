Uplay+ : l'essai gratuit donne accès à plus de 100 jeux sur sept jours

C'est l'impression que laisse l'offre lancée depuis le 7 juillet par Ubisoft. En effet, des franchises comme Assassin's Creed, Far Cry, Rainbox Six, Anno ou The Crew sont disponibles et les jeux sont à chaque fois présentés en version premium, avec tous les DLC.

Or, ce mois-ci, il est possible pour n'importe quel abonné (nouveau ou ancien) de tester le service pendant sept jours.

Notez toutefois que, comme indiqué dans les petites lignes en bas de l'offre, « vous serez facturé du montant de l'abonnement (14,99 € par mois) sauf en cas d'annulation avant la fin des 7 jours sur uplayplus.com ». Attention donc si vous ne voulez que tester l'offre Ubisoft.

L'offre d'essai court du 7 au 27 juillet 2020.