Far Cry 5 s'offre un week-end gratuit

Sorti le 27 mars 2018, Far Cry 5 est à ce jour le jeu Ubisoft le plus vendu de la génération de consoles actuelle. Il reste cependant des joueurs qui n'ont pas encore goûté à cette aventure en plein territoire redneck. Comme à son habitude, l'éditeur français a décidé d'inciter au jeu en offrant une petite session « free of charge », un week-end gratuit.

Il est ainsi d'ores et déjà possible de précharger le jeu d'action ; à partir de demain 15h00, Far Cry 5 sera véritablement accessible à tous les joueurs.

Le week-end gratuit court sans surprise jusqu'au dimanche 31 mai 22h00 et, encore moins surprenant, Ubisoft lance en parallèle une offre promotionnelle, on ne sait jamais, des fois que le week-end vous donne envie de « retourner » Hope County.

Ainsi, les éditions Standard et Gold sont commercialisées avec une réduction de 75 % soit, respectivement 15 € et 22,5 €. Le Deluxe Pack, le Season Pass et chaque DLC sont eux aussi en promotion, à -50 %. Si vous désirez en savoir plus, rendez-vous sur la page Ubisoft dédiée à l'opération week-end gratuit Far Cry 5.