Samurai Shodown NeoGeo Collection sera gratuit sur l'Epic Games Store la semaine de sa sortie

Il y a à peu plus d'un an de cela, SNK et le studio Digital Eclipse annonçaient la venue « prochaine » d'une nouvelle compilation des vieilles gloires de l'éditeur japonais. La Samurai Showdown NeoGeo Collection allait effectivement se focaliser sur la fameuse série de jeux de baston, avec six des principaux titres sortis, à la grande époque, sur la Rolls Royce des consoles, la NeoGeo :

Samurai Shodown

Samurai Shodown II

Samurai Shodown III

Samurai Shodown IV Amakusa's Revenge

Samurai Shodown V

Samurai Shodown V Special

Samurai Shodown V Perfect