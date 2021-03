Linux : GNOME 40 passe en version finale

L'environnement de bureau GNOME est utilisé par défaut sur plusieurs distributions GNU/Linux, qu'il s'agisse d'Ubuntu bien sûr, de Debian ou de Fedora. Après GNOME 3.38, l'équipe a fait un bond en avant pour passer en version 40 avec plusieurs éléments rappelant l'ergonomie de macOS.

Désormais, fini le bureau vide au démarrage du système, l'utilisateur est d'emblée accueilli par le gestionnaire d'activités sur lequel il sera possible de retrouver ses différents espaces configurés, un moteur de recherche ainsi qu'une barre de lancement présentant des raccourcis d'applications.

Les bureaux virtuels sont désormais affichés à l'horizontale avec, en prime, la prise en charge des touchpad afin de passer rapidement de l'un à l'autre. Notons également que la barre de lancement - le dock - est positionnée au bas de l'écran et reprend les indicateurs placés au bas de chaque icône pour les applications en cours d'exécution.

Il est aussi possible de faire défiler la grille des applications horizontalement, et le moteur de recherche permet d'obtenir des résultats à la volée, au fur et à mesure de la saisie de la requête.