Tiny11 : la version light de Windows 11 23H2 perd encore du poids et c’est bluffant !

Bien évidemment, Tiny11 arrive avec de nombreuses limitations, mais il est tout de même possible de l’installer et de l’utiliser sur un bon paquet de machines à condition de ne pas avoir trop peur de mettre les mains dans le cambouis. Et si vous voulez créer vous-même un Windows allégé, c’est également possible grâce à un tutoriel complet mis en ligne par le développeur de Tiny 11 lui-même.