Tiny11 : le Windows 11 allégé et optimisé dispo en version 23H2

Alors que les millions d'utilisateurs de Windows 11 attendent impatiemment le déploiement de 23H2, NTDEV, le développeur de Tiny11, prend l'initiative de devancer la firme de Redmond en publiant sa mise à jour de fin d'année avec quelques semaines d'avance (bien qu'elle soit basée sur la mise à jour 22H2 de Windows 11). Et oui, la version 23H2 de cette mouture amincie de Windows 11 est d'ores et déjà disponible au téléchargement ! Et la principale nouveauté de cette mise à jour devrait réjouir nos amis gamers, puisque le système d'exploitation prend désormais en charge Xbox Identity Provider. En d'autres termes, cela signifie que vous pouvez dorénavant profiter des jeux téléchargés depuis le Microsoft Store et jouir des services Xbox.