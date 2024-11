La version Core de Tiny11 va plus loin que la version classique, en ce qu'elle supprime notamment Windows Update, Windows Component Store (WinSxS) et Windows Defender. Cette version ultra-minimaliste est particulièrement adaptée aux environnements de développement et de test, on ne vous la recommande donc pas pour un usage quotidien. Et n'oubliez pas, dans tous les cas, d'autoriser l'exécution des scripts en tant qu'administrateur dans PowerShell, avec la commande « Set-ExcutionPolicy unrestricted ».