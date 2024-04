Tiny11 vous permet de créer un Windows 11 allégé avec n’importe quelle version de l’OS

Tiny11 Builder n’est pas exactement nouveau à vrai dire, le programme existe depuis de nombreux mois, mais n’avait reçu aucune mise à jour depuis plus d’un an. NTDEV, la personne derrière le projet, a expliqué que ce délai lui a permis de tirer pleinement parti des nouvelles capacités de la console Powershell, désormais bien plus à l’aise avec les scripts complexes. Une fois le script et les fichiers nécessaires à son exécution téléchargée, il suffit de répondre à quelques questions simples dans un invité de commande et le logiciel vous recrachera une image ISO que vous pourrez alors installer sur votre machine.