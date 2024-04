Windows 10 cherche à tout prix à vous faire utiliser un compte Microsoft

Afin de prendre le virage du cloud computing et de la synchronisation multi-appareils, Microsoft a depuis longtemps commencé à pousser ses clients et clientes à se connecter à Windows via leur compte en ligne plutôt que via un bon vieil identifiant local. Cela permet notamment de retrouver ses paramètres et ses données sur plusieurs machines et donne même accès à des fonctions avancées comme Copilot. La firme de Redmond est tellement convaincue de l’utilité de ce service qu’elle va commencer à le pousser de manière agressive dans Windows 10.