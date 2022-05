Windows 11 se montre un peu plus insistant pour que vous créiez un compte Microsoft

Depuis quelques semaines, Windows 11 Home ne permettait plus d'opter pour un compte local… et donc d'esquiver la connexion à un compte Microsoft lors de la configuration initiale. La chose semble avoir été répliquée sur Windows 11 Pro, qui ne propose plus cette option lui non plus. En l'état, Windows 11 Enterprise propose toujours de passer par un compte local lors de sa configuration initiale, précise Windows Latest. Il fait néanmoins figure d'exception.