Pixel 3 : on pourra activer Google Assistant en pressant les bords du téléphone

Active Edge permet de rejeter un appel ou d'activer Google Assistant

Fruit d'une collaboration entreet HTC, le Pixel 2 empruntait déjà au U11 sa technologie Active Edge. Une innovation qui devrait donc se montrer encore plus convaincante sur lecar, comme le rappellent nos confrères de Phonandroid , Google a entre tempsdu constructeur taïwanais.Concrètement, l'Active Edge permet d'interagir avec Google Assistant sans avoir à appuyer sur un bouton, ou de crier "OK Google" en pleine rue.Il vous suffit de serrer un peu plus fort votre Pixel 3 dans votre main pour déclencher l'assistant, ou pourEn effet, si Google se contente d'importer la technologie présente sur ses Pixel 2, il ne sera malheureusement pas possible d'associer une autre action à la pression. Un peu comme Samsung qui se refuse à accorder un autre usage au bouton dédié à Bixby sur ses Galaxy, même si l'application n'est pas supportée en France.