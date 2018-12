Google va-t-il dévoiler une tablette Pixelbook sous Chrome OS ?

achinthamb / Shutterstock.com

Une évolution du Pixelbook

D'autres nouveautés à venir

D'après le site About Chromebooks , Google devrait en effet profiter de cette grande messe pour dévoiler sa tablette Pixelbook, disponible sous Chrome OS. Nom de code de ce nouvel appareil :Le site About Chromebooks affirme avoir détecté plusieurs indices qui attesteraient de l'existence de ce fameux « Nocturne ». La société Brydge a en effet récemment présenté des images de ses nouveaux claviers détachables qui apparaîtraient aux côtés de ce qui semble être une version tablette Chrome OS de l'ordinateur portable Pixelbook.D'après cette même source, cette innovation Google disposerait de broches Pogo qui feraient le lien avec ces claviers, de plusieurs microphones, ainsi que de deux ports USB-C disposés sur les deux côtés de la tablette.Son écran d'une résolution de 2 400 x 1 600 serait identique à celui du Pixelbook, et un lecteur d'empreintes digitales serait situé en haut à gauche de l'écran.Si la présentation de « Nocturne » a bien lieu début octobre, elle devrait s'accompagner de celle des smartphones Pixel 3 et Pixel 3 XL dont plusieurs détails ont également fuité.Ces deux appareils devraient être équipés d'une double caméra avant, d'un capteur photo à l'arrière, ainsi que d'un système de recharge sans fil.Enfin, une deuxième tablette au nom de code « Atlas » et dotée d'un écran 4K pourrait également être en cours de développement chez Google.