C'est sans doute le VPN le plus connu. Il faut dire que l'entreprise n'a pas lésiné sur les publicités YouTube pour promouvoir son service. Pourtant, c'est aussi l'un des rares à ne pas avoir développé une vraie GUI - Graphical User Interface - pour les distributions GNU/Linux.

Jusqu'à récemment, NordVPN proposait d'installer un ensemble de lignes de commande pour prendre le contrôle de son service via le Terminal. Il suffisait, par exemple, de saisir nordvpn login pour s'identifier ou nordvpn connect us pour se connecter à un serveur nord-américain. Cependant, on le sait bien, le VPN s'est largement démocratisé ces dernières années. Les enjeux relatifs à la vie privée ainsi que le streaming n'y sont certainement pas étrangers. C'est sans doute la raison pour laquelle des interfaces officieuses ont vu le jour telle que celle-ci. L'entreprise a donc décidé de s'atteler au projet et de rendre son service plus accessible pour tout le monde.

NordVPN explique qu'il reste nécessaire d'installer le CLI en version 3.20.2 pour utiliser l'interface graphique (v1.0.0). Cette dernière est disponible avec des paquets RPM (Red Hat, Fedora, OpenSUSE, Rocky Linux) ou DEB (Debian, Ubuntu, Linux Mint ou Kali Linux). Un paquet Snap est également prévu pour faciliter l'installation sur les distributions compatibles comme Ubuntu ou Manjaro. Pour en savoir plus sur l'installation de l'interface graphique, rendez-vous sur cette page.