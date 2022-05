Surfshark VPN s'offre enfin une interface sous Linux

Les utilisateurs Linux gagnent également l'intégration du protocole WireGuard, qui doit réunir le meilleur des deux mondes entre sécurité et performances. OpenVPN reste cependant disponible.

L'application Surfshark avec interface graphique est prise en charge par Ubuntu 20.04 LTS et supérieur, Debian 11 et ses versions plus récentes, ainsi que Mint 20 et au-delà. La plateforme fait savoir qu'il est prévu que d'autres distributions Linux soient supportées dans le futur. En attendant que cela soit le cas, Surfshark prévoit de continuer à mettre à jour et à supporter la version Linux de l'application sans interface graphique.

Enfin, nous apprenons que Surfshark travaille à l'ajout de fonctionnalités déjà présentes sur d'autres systèmes d'exploitation pour sa nouvelle app Linux. IPv6, protection contre les fuites DNS, connexion automatique et Kill Switch sont notamment en cours de développement.