3 bons plans VPN pour assurer votre sécurité en ligne

Depuis plus de 15 ans maintenant, le VPN CyberGhost est parmi les solutions les plus performantes de ce marché toujours plus concurrentiel. Et, cerise sur le gâteau, vous pouvez en ce moment obtenir une licence de 36 mois + 3 mois offerts au prix très intéressant de 1,99€ par mois. Un rabais de -83% par rapport au tarif standard en vigueur est ainsi proposé ! Au total, la facture s'élève à 77,61€ pour les 3 premières années, soit jusqu'en mai 2025, puis, passé ce délai, votre forfait annuel s'élèvera à 42€ par an. Et, au cas où vous ne seriez pas satisfait, vous disposez de 45 jours pour potentiellement vous rétracter.

Et pour mieux vous séduire, comptez sur les performances de CyberGhost au quotidien. Avec une bande passante illimitée, des débits intéressants et une belle capacité de déblocage des plateformes de streaming, votre prochaine soirée dans votre canapé devant votre programme favori a toutes les chances d'être une réussite. Pour vous aider, choisissez parmi les 7500 serveurs de CyberGhost répartis dans 91 pays. Vous n'avez encore jamais eu de VPN ? Pas de problème, l'interface est très intuitive et vous n'aurez pas besoin de beaucoup de temps pour prendre en main votre VPN.