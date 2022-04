Comment profiter des meilleures fonctionnalités de NordVPN ?

Pour rappel, WireGuard est un protocole VPN récent et léger (environ 4 000 lignes de code, ce qui le rend facile à auditer et à corriger), plus rapide qu’OpenVPN et régulièrement présenté comme le successeur de ce dernier. Pourtant, malgré toutes ses qualités, WireGuard souffre d’un défaut de taille : il ne sait pas assigner d’adresse IP de manière dynamique à chaque internaute connecté à un même serveur. Pour contourner ce problème, le serveur héberge localement une table d’IP statiques lui permettant de savoir d’où proviennent les données de la requête, et à qui il doit retourner la réponse. Cela signifie donc que l’identité des utilisateurs et utilisatrices doit être conservée sur le serveur auquel ils se connectent avant d’être associée à l’une des IP référencées. Par conséquent, si le serveur VPN implémentant WireGuard est compromis, l’identité des internautes peut être révélée, associée à son IP virtuelle et trahir ses activités en ligne.