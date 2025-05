Pour surmonter ces obstacles, Microsoft a introduit WSL 2 en 2019. Cette version majeure a changé la donne en intégrant un véritable noyau Linux fonctionnant au sein d'une machine virtuelle légère gérée via Hyper-V. Ce passage à un noyau Linux complet a considérablement amélioré la compatibilité et les performances, ouvrant la voie à des fonctionnalités plus avancées. Parmi celles-ci, le support des applications graphiques Linux grâce à WSLg a été une avancée notable, rendant concret le fait que des apps Linux sur Windows 10, c'est possible et de plus en plus transparent pour l'utilisateur.