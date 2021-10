Windows 11 : vous pourrez facilement installer Linux en passant par... le Microsoft Store

Jusqu'à présent, installer et mettre à jour WSL était un processus un peu fastidieux. Il fallait activer plusieurs fonctionnalités qui nécessitaient un redémarrage de l'ordinateur et d'entrer plusieurs commandes sur PowerShell. Le processus avait été facilité avec l'introduction de la commande wsl --install, qui activait automatiquement tous les composants facultatifs nécessaires et téléchargeait la distribution Linux de son choix. Malgré tout, mettre à jour WSL demandait de mettre à jour son système d'exploitation en entier, et tester les nouveautés avant leur sortie nécessitait de s'inscrire au programme Insider .