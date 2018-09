Pixel 3 XL : de nouveaux leaks le montrent en fonctionnement

La grosse encoche de la discorde

Une interface tweakée

Oui, encore une fuite. Et cette fois, elle est au moins aussi conséquente que celle de « l'oubli sur la banquette arrière d'un taxi ». Des indiscrétions que l'on doit au twitto bien nommé @evleaks Nous avons droit à la totale : face avant, face arrière, tranches et interface.Attention, spoilers (ça marche aussi pour les smartphones, non ?)conforme ses nouveaux smartphones aux standards d'aujourd'hui : du. Du moins, pour son Pixel 3 XL - le modèle classique disposant toujours d'une bordure supérieure.Le souci (pour certains), étant que pour son encoche, Google lorgne plus du côté du gigantisme d'Apple que de celui de la goûte d'eau de Oppo.Leque s'est procuré Evan Blass est d'une couleur blanche très classique et fait montre d'une coque à l'allure plastique un brinPlus étonnant, le bouton d'allumage de l'appareil est d'une couleur menthe, qui rappelle les différents coloris du Pixel 3 , ayant fuité la semaine passée.Enfin, le Pixel 3 aussi bien que le Pixel 3 XL ne disposent que d'un seul appareil photo. Un état de fait qui n'a jamais empêché les précédents modèles de se hisser au sommet des photophones.Comme le montrent les captures d'Evan Blass, l'interface d'évolue légèrement.Le pop-up dédié à Google Assistant se refait une beauté, et l'interface dédiée à l'appareil photo dispose d'options supplémentaires.Les seuls détails qui nous manquent concernant ces Pixel 3 et Pixel 3 XL sont leur date de sortie, et leur prix. Des informations que, peut-être, Google réussira à garder secrètes jusqu'à son événement du 9 octobre.