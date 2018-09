Google révèle les couleurs de ses futurs Pixel 3

De fuite en fuite

a pris l'habitude de décliner ses Pixel en trois coloris : deux classiques, et un plus flashy.Pour ses, Google ressort les indémodableset, et ajoute une petite touche pop en proposant un colorisà sa palette.Une information que l'on doit à Droid Life, qui est parvenu à mettre la main sur le site « coming soon » du géant d'Internet, manifestement pas très bien caché.Google présentera officiellement ses Pixel 3 et Pixel 3XL le 9 octobre prochain lors d'un événement à New York. Des smartphones qui, à l'instar des iPhone XS, ont déjà livré tous leurs secrets ou presque