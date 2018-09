Les Google Pixel 3 et Pixel 3 XL devraient débarquer en France

Louno Morose / Shutterstock.com

Pixel 3 et 3 XL : cochez la date du 9 octobre

Le 9 octobre 2018 sera à marquer d'une pierre blanche pour tous les fans des smartphones. Alors que les Pixel 2 et Pixel 2 XL n'avaient pas atteint les côtes tricolores en novembre 2017 - l'entreprise ayant privilégié les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et l'Allemagne -, les prochaines versions des appareils mobiles de Google devraient bel et bien débarquer en France.De nombreux médias français spécialisés dans l'actualité des smartphones, et plus particulièrement de l'écosystème Android, ont reçu une invitation officielle les conviant à un événement organisé... le 9 octobre 2018. Soit à la même date que la conférence de presse new-yorkaise spécialement dédiée à la présentation des Pixel.Google nous fait donc peut-être subtilement comprendre que les Pixel 3 et 3 XL auront le droit à une place de choix sur le territoire français. A noter que l'événement du 9 octobre pourrait être l'occasion pour Google de présenter une autre série de produits, comme des écouteurs sans fil (Pixel Buds), un nouveau PixelBook ainsi qu'une autre version de Chromecast. Et pour tout savoir de la gamme Pixel 3, n'hésitez pas à consulter notre dossier spécial sur le sujet