Le Chromecast nouveau sera compatible Bluetooth, le jeu en ligne de mire ?

La compatibilité Bluetooth au service des nouveaux produits Google

Cloud gaming es-tu là ?

Alors que se multiplient les boîtiers multimédias à connecter à ses écrans (Amazon Fire Stick, Roku TV, etc.), lefait bande à part. Permettant simplement de diffuser son contenu à distance via une connexion WiFi, le dispositif sera renouvelé en fin d'année par une troisième itération.Tout récemment passé entre les mains du régulateur américain des télécoms, la disponibilité dud'ici la fin d'année ne fait plus grand doute. Comme l'a remarqué Android Authority , Google a pris soin d'inclure à la toute dernière minute la compatibilité Bluetooth à son dossier auprès de la FCC.Qu'est-ce que ça peut bien faire, pourriez-vous vous demander ? Le fait est que l'arrivée dupeut notamment signifier une connectivité accrue pour le dongle de Google. Et notamment avec des périphériques tels que des télécommandes, ou des manettes de jeu.Si télécommande il y avait, on peut imaginer que Google refondrait en profondeur le fonctionnement de son service, qui ne fonctionne pour le moment que comme récepteur. Peut-être le Chromecast 3 se rapprochera-t-il des appareils comme le Fire Stick d'Amazon, ou le boîtier de Roku, qui disposent d'une vraie interface de navigation, et d'applications indépendantes.Mais il est une prospective plus réjouissante encore : la compatibilité probable avec des manettes de jeu via Bluetooth. Une fonctionnalité qui laisse supposer une convergence possible entre le futur service de cloud gaming de Google avec le nouveau Chromecast.