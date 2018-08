Google maps remplace son planisphère par un globe terrestre

Une volonté de représenter plus fidèlement la terre



Google Maps la conquête de l'espace







N'en déplaise aux partisans de la terre plate, en fin de semaine dernière, la mise à jour dea donné une forme beaucoup plus sphérique à sa planète terre virtuelle en abonnant le planisphère du monde selon la projection de Mercator.Si cette modification semble n'apporter aucune modification dans le cadre d'une utilisation classique de Google Maps, c'est en dézoomant que la magie du service de cartographie opère en proposant non plus une carte du monde plate, mais bien un globe terrestre en 3D.Si Google a choisi d'abandonner le planisphère, c'est parce que le géant de Mountain View souhaite proposer une vision de la terre beaucoup plus réaliste que le permet le planisphère du monde selon la projection de Mercator.Imposée comme le planisphère standard dans le monde grâce à la précision qu'elle pouvait apporter lors des voyages maritimes, la projection de Mercator a pour principal défaut d'énormément déformer les zones qui sont le plus éloignées de l'équateur, en présentant par exemple l'Europe comme plus étendue sur la terre que l'Amérique du Sud alors que celle-ci est en réalité quasiment deux fois plus grande que l'Europe.Pour pallier cette problématique, Google a opté pour une représentation de la terre sous la forme d'un globe terrestre, ce qui permet de disposer d'une représentation du monde beaucoup plus réaliste que le permet un planisphères.L'instauration du globe terrestre n'est cependant pas la seule nouveauté que le géant de Mountain View a apporté à son service de cartographie. En activant le mode satellite, il est désormais possible de pouvoir voyager dans l'espace.Avec cette mise à jour, Google a mis les bouchées doubles en donnant la possibilité à ses utilisateurs d'observer en direct quelle surface de la terre et des planètes sont éclairées par le soleil, les effets des éclairages sur la terre depuis l'espace ou encore la possibilité de visiter d'autres planètes ou satellites naturels.