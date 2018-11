Google Maps affichera le niveau de batterie lors d'un partage de localisation

L'accès au niveau de batterie : utile ou effrayant ?

Depuis le mois de mars 2017, le service de cartographie de Google permet de partager sa position en temps réel avec ou un plusieurs utilisateurs. De fait, il est possible d'envoyer sa géolocalisation par email ou par SMS pendant une durée préalablement déterminée. Dans l'application, l'utilisateur pouvait donc suivre les déplacements de la personne ayant partagé sa position.Grâce à la dernière mise à jour évoquée par Android Police le 2 août , l'applicationpermet de visualiser le pourcentage de batterie restant du téléphone de l'utilisateur ayant partagé leur position. Comme le montre l'image, le niveau de la batterie se situe juste au-dessus de l'adresse et à côté de la distance à laquelle vous vous trouvez. Le média précise avoir testé la fonctionnalité, attestant du fait queIl semblerait que cette information soit automatique, ce qui veut dire qu'il n'est pas possible de la masquer lorsque l'on partage sa position avec un autre utilisateur.En termes d'applications, cela signifie qu'il sera plus facile de comprendre pourquoi un utilisateur ne peut pas vous répondre. Cette fonctionnalité peut également rassurer les utilisateurs ayant des problèmes de batterie récurrents.Néanmoins, l'arrivée de cette fonctionnalité renforce également le sentiment de surveillance numérique déjà largement présent depuis l'arrivée, entre autres, de la fonctionnalité