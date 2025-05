Cette amélioration vise notamment les utilisateurs d’enceintes HomePod en paire stéréo ou d’AirPods avec spatialisation audio, souvent confrontés à des décalages perceptibles en raison des traitements vidéo des téléviseurs.



Pour activer cette fonctionnalité améliorée, il faut disposer d’un iPhone à jour (iOS 18.5) et lancer la synchronisation depuis l’Apple TV. Si Apple ne détaille pas le fonctionnement exact de ce calibrage Dolby Atmos, plusieurs retours indiquent une amélioration notable sur certains systèmes. Une évolution bienvenue, alors que le Dolby Atmos devient un standard sur de plus en plus de contenus et de systèmes audio domestiques.