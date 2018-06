Projet Yeti : Google préparerait un service de jeu vidéo en streaming

Nom de code : projet Yeti

Le grand rêve du streaming

Plusieurs projets seraient en cours : une plateforme de jeux en streaming, des acquisitions majeures, et même... une machine.Google et le jeu vidéo, c'est pour l'heure une histoire qui reste à écrire. En 2014, Google avait bien tenté d'acquérir Twitch, mais c'est finalement Amazon qui lui avait soufflé la plateforme. Des rumeurs circulent aussi depuis des années sur une hypothétique console basée sur Android, sans aboutissement concret à ce jour.Mais la donne pourrait changer. En mars dernier, la présence de hauts dirigeants de Google à lade San Francisco a été particulièrement remarquée : ils étaient venus tester l'intérêt des grands acteurs du jeu vidéo pour un projet de plateforme en streaming portant le nom de code Yeti. Idem à l'E3 de Los Angeles il y a quelques jours, sans que Google communique jamais sur le sujet.Qu'a donc Google en tête ? D'après plusieurs sources américaines, Yeti permettrait, en déléguant à des serveurs Google la puissance informatique nécessaire pour faire tourner les jeux, de jouer à des titres récents, y compris sur des machines peu puissantes. D'aucuns peuvent y voir un possible concurrent de Shadow.D'autres projets similaires ont déjà éclos, mais sans résultats probants, même pour le prometteur GeForce Now de Nvidia . Mais Google pourrait capitaliser sur la puissance de sa plateforme YouTube et réussir là où d'autres avant lui ont échoué.Demeure l'obstacle majeur de la bande passante. Yeti n'est pour l'heure qu'un projet de Google, et rien ne dit qu'il ne finira pas au cimetière des fausses bonnes idées, à l'instar de Google Glass. En janvier dernier, cependant, Google avait surpris en embauchant Phil Harrison, un vétéran du jeu vidéo passé par Sony et Microsoft, aux commandes de PlayStation et Xbox. Un recrutement qui en dit long sur les réflexions en cours à Mountain View.