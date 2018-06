Google Classroom : les élèves auront beaucoup plus de mal à tricher

Classwork, Personnes et Tour Creator

Modifié le 27/06/2018 à 10h51

Conçue en 2014,est une plateforme d'apprentissage destinée aux écoles, mais également aux organisations à but non lucratif et aux particuliers possédant un compte Google. Outre l'avantage de pouvoir être utilisé sans avoir besoin de papier, l'outil permet d'appréhender l'apprentissage sous un nouvel angle. Quant aux professeurs, ils peuvent utiliser l'écosystème de Google pour mettre en ligne des cours et devoirs, noter les élèves et communiquer avec eux.Dans un billet publié le 25 juin , Google indique qu'il a procédé à 12 mises à jour, dont certaines seront disponibles dans les jours à venir. Déjà accessible, len'autorise plus les élèves à sortir delorsqu'ils font un test. Jusqu'à ce que les résultats soient définitivement envoyés, ces derniers sont ainsi dans l'impossibilité d'aller chercher les réponses sur le web. Une simple case à cocher suffit à activer la nouvelle option.De façon générale, les 12 mises à jour visent à proposer plus de souplesse à l'enseignant afin qu'il puisse utiliser la plateforme comme il le souhaite. D'ici quelques mois, Google Classroom déploiera Classwork, une page permettant de regrouper les devoirs selon différents modules et unités de cours. Directeur de Google for Education, Bram Bout évoque également le nouvel outil de réalité virtuelle. Baptisé Tour Creator, celui-ci offre la possibilité de créer des visites en VR à l'aide de caméras 360°. Bram Bout précise que les visites peuvent être personnalisées pour «».Une autre page appelée Personnes fait aussi son apparition afin que les professeurs puissent gérer facilement les élèves ainsi que les autres enseignants et les tuteurs.Enfin, Google annonce le lancement de matériel hardware destiné aux enseignants. De cette façon, la firme dévoile le stylet Staedtler Noris et la tablette Acer Chromebook.