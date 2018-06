Google permet désormais de personnaliser les annonces publicitaires

Google explique comment notre navigation conduit à l'apparition de telle ou telle publicité

Modifié le 15/06/2018 à 15h40

Depuis la mise en place du RGPD, qui est la nouvelle référence en matière de protections des données personnelles, tout le monde s'affaire pour se mettre en conformité avec le règlement de l'Union européenne. Google a décidé d'aller encore plus loin, en offrant une réelle transparence et surtout une possibilité de contrôle de son expérience publicitaire.Encore tout récemment, les publicités qui apparaissaient sur nos écrans étaient basées sur des facteurs assez généraux, comme l'heure à laquelle on se connecte, ou le sujet que nous sommes en train de consulter.Comme vient de l'annoncer l'un des responsables de Google, la firme américaine nous donne la possibilité -ou le luxe- de «» la manière dont nos annonces sont personnalisées. Google propose ainsi à ses utilisateurs, en tout transparence, de voir en un coup d'œil les raisons pour lesquelles telle ou telle annonce apparaît, directement depuis votre page de paramètres des annonces. Et mieux, Google nous propose même de les supprimer, par catégorie !Période de Coupe du monde oblige, si vous avez consulté des contenus liés au football, ou bien effectué des requêtes qui s'en apparentent sur le moteur de recherche, sur YouTube, via Gmail, Google Play ou encore Google Maps, vous retrouverez forcément la catégorie « Football » dans vos facteurs de personnalisation des annonces.Si admettons, à la fin du Mondial, vous souhaitez désactiver les publicités liées à vos recherches sur le ballon rond, il vous suffira de manière très intuitive de cliquer dessus.Ces mesures ont pour but, vous l'aurez compris, de rassurer l'utilisateur en lui offrant une navigation plus sûre, plus contrôlée, en lui redonnant la main sur son action au quotidien. Un peu comme lorsqu'on donne une boussole à un marin.