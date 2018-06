Màj Google Maps : une fonctionnalité permettant de signaler des radars ?

Des rapports d'incidents (et de radars) comme sur Waze

Une notification des restaurants selon les goûts de l'utilisateur

Une fonction « vote » pour les sorties entre amis

Des suggestions d'événements à proximité

Des suggestions personnalisées : « For you »

Modifié le 14/06/2018 à 16h48

Si l'essentiel des fonctionnalités présentées ci-dessous sont officielles et ont fait l'objet d'une publication par Google, ce n'est pas le cas de celle sur les rapports d'incidents.Parmi les nombreuses qualités de l'application mobile de navigation GPS Waze, la possibilité de créer des rapports d'incidents afin de signaler aux autres utilisateurs de l'app d'éventuels problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur leur chemin.Cette fonctionnalité serait désormais également disponible sur Google Maps. Elle permettrait de créer 3 types d'incidents pour l'instant : les radars fixes, les radars mobiles et les accidents.Autant d'incidents dont la présentation n'offrira probablement que peu de texte à lire afin de ne pas déconcentrer les automobilistes qui surveilleront l'application d'un oeil distrait tout en conduisant.Outre l'hypothétique système de rapports d'incidents, la grande nouveauté de cette version concerne la mise en place de notes personnalisées pour les restaurants présents sur Google Maps. Ainsi, juste à droite de la note moyenne laissée par tous les utilisateurs ayant visité le lieu, apparaîtra désormais une seconde notation, entièrement personnalisée, qui sera basée sur tout ce que Google sait des goûts de l'utilisateur.Il sera également désormais possible d'indiquer ses préférences sur l'application, pour expliquer à Google que l'on préfère un certain type de plats ou de boissons. A chaque nouvelle préférence établie et à chaque nouvelle notation effectuée, Google Maps se chargera de mettre à jour les données de l'utilisateur afin de lui faire de nouvelles suggestions.Les paramètres de l'application permettront également de pouvoir accéder auxdites préférences ainsi qu'à la liste de tous les endroits visités ou notés par le passé.Un nouvel outil de planification de groupe va voir le jour, offrant notamment une fonction de « vote » afin que les membres d'un groupe ayant prévu de faire une sortie ensemble puissent tous s'exprimer sur l'endroit où ils souhaiteraient aller.Autre nouveauté, Google Maps sera désormais capable de dresser une liste des événements dans la région de chacun de ses utilisateurs via un onglet « Explorer » totalement repensé pour l'occasion et agrémenté d'un système de filtrage des événements proposés.L'équipe d'Android Police n'a pour l'instant identifié que quelques filtres possibles : les endroits nouvellement ouverts, les endroits favoris, les lieux à la mode et les établissements les plus fréquentés par les utilisateurs de l'application. De quoi faire pas mal de découvertes.Enfin, la mise en place d'un onglet baptisé « For you » sur la version américaine de l'application fera office de suggestions personnalisées et pourra proposer toutes sortes de sorties basées sur les goûts personnels de l'utilisateur.L'onglet permettra également, et c'est là le point le plus intéressant, de « suivre » des endroits de son choix à la manière d'un compte Twitter ou Instagram. Il sera ainsi possible d'accéder à des actualités sur les endroits suivis, tels que des articles de presse ou les dernières nouveautés les concernant.