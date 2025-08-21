Comprendre les mesures d’une attaque DDoS

Quand on parle de DDoS, deux unités reviennent souvent : le débit (en térabits par seconde) et le nombre de paquets par seconde. Le premier mesure le volume global de données envoyées pour saturer la bande passante d’une cible. Le second quantifie la fréquence d’envoi des petits blocs d’informations (les paquets) qui composent ce trafic.

Une attaque peut donc être très volumineuse (plusieurs Tbit/s) ou très dense (plusieurs centaines de millions de paquets par seconde), ou les deux à la fois. Dans le cas de Rapper Bot, les enquêteurs ont relevé un pic à plus de 6 Tbit/s et un milliard de paquets par seconde, ce qui combine deux formes de pression différentes sur l’infrastructure réseau ciblée.