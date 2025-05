Danabot était si perfectionné qu'il pouvait transformer un ordinateur en mouchard personnel, et enregistrer chacune des frappes de son utilisateur, en plus de le filmer. Ce redoutable malware vient de connaître sa chute grâce à l'une des plus spectaculaires opérations anti-cybercriminalité jamais orchestrées. Ce démantèlement intervient alors que Danabot aurait, à minima, infecté 300 000 ordinateurs.