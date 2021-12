Google met des bâtons dans les roues de Glupteba, le plus grand botnet connu à ce jour

Depuis 2011, le malware Glupteba se propage sur les PC Windows et forme désormais l'un des plus grands botnets connus à ce jour. Plus d'un million de PC sous Windows sont sous son contrôle dans le monde entier et jusqu'à un millier d'appareils se rajoutent au réseau chaque jour. Après avoir infecté un appareil, il l'utilise pour miner des cryptomonnaies , voler des identifiants et données à revendre, et déployer des proxies, dont les accès sont vendus par la suite à d'autres cybercriminels. Pour se propager, le malware se cache dans de faux cracks de logiciels sur des sites web ou utilise les réseaux d'affiliation PPI (Pay Per Install).