BotenaGo : le nouveau malware qui s'attaque aux routeurs et aux objets connectés

On croule déjà sous les menaces en ligne en cette année 2021, car entre le rançonlogiciel , le phishing et autres malwares, on se demande bien qui aura notre peau, alors que cela devient de plus en plus difficile d'échapper aux virus, toujours plus sophistiqués et complexes à détecter.

Tel est le cas d'un nouveau malware, baptisé « BotenaGo ». Un nom qui tient pour partie au fait que cette satanée cyber menace utilise tous simplement le même programme de langage que Google. Il est d'ailleurs souligné au passage que, selon Intezer, ce programme a connu une hausse d'utilisation dans le cadre de malveillance en ligne de près de 200 % (!) rien que ces dernières années.

Œuvrant pour le compte de AT&T, une firme qui est, entre autres, le premier fournisseur de services téléphoniques locaux et longues distances aux États-Unis, c'est le laboratoire de cybersécurité AlienLabs qui a tracké et découvert BotenaGo.

Et pour cause, ce malware a déjà utilisé plus de trente exploits pour compromettre la sécurité des routeurs et autres objets connectés. Le mode opératoire de ce virus consiste à s'installer sur les ports 19412 et 31412, puis d'agir selon les commandes d'un opérateur de botnet, tout en pouvant également être contrôlé par d'autres modules.