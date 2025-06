Nouveau rebondissement dans l’Operation Endgame. Après des semaines d’enquête, le FBI a confirmé le démantèlement d’une autre pièce maîtresse de l’arsenal des cybercriminels. Il s’agit cette fois d’un réseau de services spécialisés dans la dissimulation de malwares, reposant sur des techniques d’obfuscation ou de chiffrement visant à contourner antivirus, pare-feux et analyses forensiques. Une action menée de concert avec les autorités néerlandaises et finlandaises, et qui aura abouti à la saisie de plusieurs serveurs et domaines utilisés pour préparer des attaques par ransomware à grande échelle.