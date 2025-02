Après un an d’enquête, la police d’Amsterdam a annoncé avoir saisi et mis hors ligne 127 serveurs ZServers/XHost, hébergeur bulletproof utilisé par les groupes de ransomware LockBit et Conti, ainsi que pour la diffusion de malwares et de botnets. Une opération qui s’inscrit dans une offensive internationale contre ces types d’infrastructures, quelques jours après les sanctions émises par les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni contre ses administrateurs présumés.