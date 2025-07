En réaction, les entreprises déploient des arsenaux défensifs de plus en plus impressionnants. Le CDN (Content Delivery Network) constitue la première ligne : avec « ses 200 points de présence mondiaux », comme le rappelle Olivier Arous, il répartit intelligemment le trafic, et empêche la saturation d'un point unique. On peut le comparer à des copies d'un site réparties sur plusieurs serveurs du globe, pour résister aux assauts. Mais contre les attaques massives, cette seule protection ne suffit plus.