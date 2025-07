L'Europe vient de porter un coup d'arrêt sérieux, même s'il ne sera pas décisif, à la cybercriminalité pro-russe. Entre le 14 et le 17 juillet 2025, l'opération « Eastwood » a mobilisé treize pays pour démanteler l'infrastructure du groupe de pirates répondant au nom de code NoName057(16). La France a notamment procédé à une arrestation préliminaire. Les personnes mises en cause sont accusées d'avoir harcelé l'Ukraine et ses alliés occidentaux, en menant des attaques de déni de service distribuées, ou DDoS.