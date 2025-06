L'offensive s'appuyait sur un cocktail redoutable de techniques. Si les inondations UDP (une requête UDP est un message réseau envoyé sans vérification) représentaient l'essentiel du déluge (99,996%), les cybercriminels ont aussi mobilisé des attaques par amplification via les protocoles QOTD, Echo et NTP. Résultat : plus de 21 000 ports de destination bombardés simultanément.