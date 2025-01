En 2024, les attaques DDoS ont franchi un nouveau cap, atteignant des records en termes de volume, de puissance et de créativité. Partout, les infrastructures numériques ont été mises sous pression, mais c’est en Asie que les tensions se sont cristallisées. Région stratégique, le continent a concentré les offensives les plus massives, à commencer par une attaque sans précédent de 5,6 Tbps, menée par un botnet d'équipements connectés. Cet événement spectaculaire témoigne de la généralisation d’une menace qui se perfectionne, avec des campagnes mieux organisées, plus fréquentes et capables de paralyser des secteurs entiers en quelques secondes à l’échelle mondiale.