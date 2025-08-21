Lors de son dernier événement, Google a profité du lancement des Pixel 10 pour tourner la page d’une vieille querelle. Le débat sur les bulles vertes et bleues dans les messages est officiellement clos.
- Lors du lancement des Pixel 10, Google a acté la fin du débat des « bulles » en saluant l’arrivée du RCS chez Apple.
- Avec iOS 18, Apple adopte le RCS : photos et vidéos en meilleure qualité, réactions emoji et discussions de groupe fluides.
- Google prône désormais une messagerie universelle et conviviale, tout en profitant pour promouvoir le Pixel.
Le Made by Google de cette année a été marqué par de nombreuses annonces, allant des nouveaux smartphones Pixel 10 à la Pixel Watch 4 en passant par des démonstrations d’IA. Mais au-delà des produits, un moment plus symbolique a retenu l’attention. Aux côtés de Jimmy Fallon, le célèbre animateur de late-show chargé de présenter une partie du show, Adrienne Lofton, vice-présidente marketing de Google, a abordé le sujet des bulles de couleur dans les conversations entre iPhone et Android. Pour la dirigeante, le débat n’a plus lieu d’être. L’adoption du standard RCS par Apple avec iOS 18 met fin à une distinction qui opposait depuis des années les utilisateurs des deux écosystèmes. Google veut désormais promouvoir l’idée d’une messagerie universelle et tournée vers la qualité d’échange plutôt que vers des différenciations esthétiques.
Google met fin au débat qu'elle a elle-même alimenté
La remarque est intervenue après un rapide léger sur le protocole RCS (Rich Communication Services). Fallon a reconnu ne pas savoir de quoi il s’agissait, ce à quoi Lofton a répondu : « RCS signifie simplement qu’il existe désormais une norme unique pour tous. Android l’utilise depuis des années, et Apple l’a récemment adopté ».
L’adoption du RCS par Apple avec iOS 18 permet dorénavant d’envoyer des photos et vidéos en meilleure qualité, d’utiliser des réactions avec émojis et de fluidifier les conversations de groupe, quelle que soit la marque du smartphone. Pour Lofton, cela signe la fin d’une querelle artificielle : « La bataille des bulles vertes et bleues est ridicule et dépassée. Chez Google, nous avons décidé d’en finir avec cette conversation ».
Si les bulles restent vertes sur iPhone lorsqu’il s’agit de messages RCS, l’expérience utilisateur est à présent proche de celle des iMessages bleus d'Apple. Lofton a insisté sur la philosophie de Google : « La technologie est à son meilleur quand elle rapproche les gens, peu importe le téléphone qu’ils tiennent en main. »
Cette déclaration survient après plusieurs campagnes de communication où Google et Samsung avaient moqué Apple pour son retard sur le RCS. Avec ce revirement, Google préfère mettre en avant l’idée d’une communication unifiée, tout en espérant que « le téléphone dans vos mains soit un Pixel ». Ça va mieux en le disant.