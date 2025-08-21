La remarque est intervenue après un rapide léger sur le protocole RCS (Rich Communication Services). Fallon a reconnu ne pas savoir de quoi il s’agissait, ce à quoi Lofton a répondu : « RCS signifie simplement qu’il existe désormais une norme unique pour tous. Android l’utilise depuis des années, et Apple l’a récemment adopté ».

L’adoption du RCS par Apple avec iOS 18 permet dorénavant d’envoyer des photos et vidéos en meilleure qualité, d’utiliser des réactions avec émojis et de fluidifier les conversations de groupe, quelle que soit la marque du smartphone. Pour Lofton, cela signe la fin d’une querelle artificielle : « La bataille des bulles vertes et bleues est ridicule et dépassée. Chez Google, nous avons décidé d’en finir avec cette conversation ».

Si les bulles restent vertes sur iPhone lorsqu’il s’agit de messages RCS, l’expérience utilisateur est à présent proche de celle des iMessages bleus d'Apple. Lofton a insisté sur la philosophie de Google : « La technologie est à son meilleur quand elle rapproche les gens, peu importe le téléphone qu’ils tiennent en main. »

Cette déclaration survient après plusieurs campagnes de communication où Google et Samsung avaient moqué Apple pour son retard sur le RCS. Avec ce revirement, Google préfère mettre en avant l’idée d’une communication unifiée, tout en espérant que « le téléphone dans vos mains soit un Pixel ». Ça va mieux en le disant.