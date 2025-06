On le sait, Google et Apple ont tendance à aimer se troller. Et c'est encore le cas avec cette nouvelle publicité que le groupe américain vient de lancer pour moquer la sortie d'iOS 26. La vidéo, baptisée #BestPhonesForever, nous propose un échange scénarisé entre un iPhone et un Pixel 9 Pro.

L'iPhone y parle de ses nouveautés comme le filtrage d'appels ou bien le Hold Assist (la fonction de mise en attente d'un appel téléphonique).