Ainsi, au-delà de la bataille des smartphones haut de gamme, Apple et Google se livrent également une petite guéguerre sur le marché des smartphones milieu de gamme, avec le récent iPhone 16e pour la marque à la pomme, et le Pixel 9a. Et si, sur sa boutique officielle, le géant du Web admet - non sans humour - être « grand fan du Pixel », Google a mis en ligne un comparatif, visant à démontrer, point par point, la supériorité de son smartphone face à celui d'Apple.

« Laissons donc de côté les aspects subjectifs, comme le fait que les choix de couleurs du Pixel 9a sont bien plus amusants et que le design est plus cool, et regardons les faits », indique Google.