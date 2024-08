Enfin, et c'est une évidence, le Pixel 9 Pro dispose d'une batterie de plus petite capacité que le modèle XL. 300 mAh, pour être exact. Et, d'après nos tests, ça ne change vraiment pas grand-chose. Les deux smartphones (et toute la gamme Pixel 9 d'ailleurs) sont très endurants, et permettent de tenir une très grosse journée sans coup férir. Forcément, le Pixel 9 Pro XL dispose d'une (toute) petite réserve d'énergie supplémentaire qui, peut-être, pourrait faire la différence auprès des plus consommateurs qui font exploser leur temps d'écran chaque jour.