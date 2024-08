Se pose maintenant la question du prix. Sachez que les tarifs du Pixel 9 débutent à 899 euros pour la variante dotée de 12 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Il faudra débourser la somme minimale de 1 099 euros pour mettre la main sur le Pixel 9 Pro (16 Go RAM+128 Go) et cent euros supplémentaires, soit 1 199 euros au total, pour pouvoir espérer frimer avec le Pixel 9 Pro XL (16 Go RAM+128 Go).

De son côté, le Pixel 9 Pro Fold, seul modèle pliant de la gamme, ne joue pas tout à fait dans la même cour compte tenu de ses attributs. Celui-ci est équipé d'un écran externe OLED de 8 pouces, allant de 60 à 120 Hz, et d'un écran interne de 6,3 pouces, oscillant quant à lui de 1 à 120 Hz. Il faudra néanmoins avoir quelques économies de côté pour espérer se l'offrir (à moins qu'une âme charitable le fasse à votre place), puisqu'il sera commercialisé à partir de 1 899 euros pour 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.