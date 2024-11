Cette année, force est de constater que le Pixel 9 s'est imposé comme une excellente alternative sur le marché des smartphones haut de gamme face à des concurrents en légère perte de vitesse. D'ailleurs, pour la première fois, le fabricant américain a commercialisé pas moins de trois modèles (contre deux auparavant) au lancement de sa nouvelle série, à savoir le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL. Pour couronner le tout, Google a plus que jamais mis l'accent sur des fonctionnalités inédites propulsées par son IA Gemini.

Vraisemblablement, ces différents arguments, couplés à un positionnement tarifaire plus abordable que celui de la concurrence, sont parvenus à encourager de nombreux utilisateurs à se laisser séduire par l'un des modèles de la gamme Pixel 9. Reste à présent à savoir si Google parviendra à pérenniser cette dynamique dans les mois à venir et si Apple et Samsung devront ou non redouter l'essor de Google sur le marché nord-américain.