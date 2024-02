Pari gagnant pour Google et ses Pixels, qui ont atteint un record de ventes en 2023

En 2023, le géant américain a livré 10 millions de smartphones Pixel, soit deux millions de plus qu'en 2022. Des chiffres dont on avait déjà un ordre d'idée, mais confirmés par nos confrères de Nikkei Asia. Il s'agit d'une progression honorable, dont on ne connaît pas exactement le moteur, Google ne communiquant pas ses chiffres dans le détail. On soupçonne toutefois que les excellents Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel 7a y sont pour beaucoup, ayant été les fers de lance de la gamme pendant la majeure partie de l'année.

L'entreprise vise le même score en 2024, avec en tête d'affiche les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, sortis à l'automne dernier, mais également avec leur petit frère : le Pixel 8a. Il s'agit d'une génération de smartphones charnière pour Google, qui a non seulement choisi de mettre en avant l'intelligence artificielle, mais qui va aussi commencer à les produire en Inde dès le trimestre prochain. Un changement que d'autres acteurs de la tech, comme Apple, ont d'ailleurs entamé depuis plusieurs mois.