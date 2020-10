Pixel 5 : Google mise sur 800 000 unités vendues cette année

Mise à jour du 30/09 à 15h : Adam Badowski, responsable du studio CD Projekt RED, a ajouté sur Twitter plus de contexte concernant la décision d'enclencher le crunch. Réaffirmant qu'il s'agit-là de l'une des décisions les plus difficiles qu'il ait eu à prendre, le manager assure cependant que ses employés seront généreusement récompensés pour leur travail — notamment via le versement d'un bonus correspondant à 10% des profils annuels réalisés par l'entreprise.