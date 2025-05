Au cœur de la nouvelle campagne publicitaire de Google, intitulée « #BestPhonesForever », on retrouve un Pixel et un iPhone animés, engageant une conversation sous forme de podcast. Le smartphone de Google ne manque pas de souligner l'ironie de la situation : « C'est fou. Tu t'imagines me voir faire la même chose que toi, des années plus tard ? », faisant directement allusion aux rumeurs de design de l'iPhone 17 qui s'inspirerait de celui du Pixel. Cette pique vise directement les schémas et maquettes de l'iPhone 17 qui circulent, dépeignant pour les modèles Pro une barre de caméra horizontale épaisse, et une version plus fine, rappelant le style Pixel, pour l'iPhone 17 Air.