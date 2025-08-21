Si l’on parle d’OLED pour les robots, ce n’est pas le cas des voitures Tesla. Le constructeur a fait le choix du LCD pour ses tableaux de bord, une solution plus abordable et suffisante pour ses besoins actuels. Dans un contexte où la demande pour les véhicules électriques a ralenti ces derniers mois aux États-Unis, Tesla n’a sans doute guère intérêt à alourdir ses coûts de production avec des dalles OLED, jusqu’à trois fois plus onéreuses que les LCD.