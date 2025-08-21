Après un contrat de 16,5 milliards de dollars pour la fourniture de puces IA, le partenariat entre Tesla et Samsung pourrait désormais s’étendre aux écrans.
Selon le média coréen Korea Industry Post, Tesla s’apprêterait à commander des dalles OLED de 8 pouces auprès de Samsung Display. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, elles ne seraient pas destinées aux voitures électriques du constructeur… mais aux robots humanoïdes Optimus, dont la première génération commerciale est attendue en 2026.
L’OLED, un choix logique pour la robotique
Quoi de mieux que l'OLED pour donner un visage à Optimus ? Légere, flexible, avec une faible consommation, cette technologie d'affichage est sans doute l'idéal pour animer le robot humanoïde de Tesla et son visage expressif de forme hémisphérique.
Si l’on parle d’OLED pour les robots, ce n’est pas le cas des voitures Tesla. Le constructeur a fait le choix du LCD pour ses tableaux de bord, une solution plus abordable et suffisante pour ses besoins actuels. Dans un contexte où la demande pour les véhicules électriques a ralenti ces derniers mois aux États-Unis, Tesla n’a sans doute guère intérêt à alourdir ses coûts de production avec des dalles OLED, jusqu’à trois fois plus onéreuses que les LCD.
Bref, nous apprenons ainsi que Samsung Display pourrait fournir ces écrans pour équiper la future génération Optimus Gen3, d'ici à 2027, tandis que les premiers modèles attendus en 2026 pourraient être lancés sans affichage ou possiblement avec un autre fournisseur. Le partenariat entre Tesla et Samsung pourrait par ailleurs s’élargir, avec l’intégration de caméras fournies par Samsung Electro-Mechanics, toujours dans l'objectif d'équiper Optimus.