Il faut dire que le marché de l'OLED pour les moniteurs est en plein essor et Samsung Display entend bien répondre à une demande toujours plus forte en se positionnant face à son principal concurrent, qui n'est autre que LG Display. D’après Omdia, les expéditions de moniteurs OLED ont explosé ces dernières années : d'à peine 8 300 unités en 2021, puis 160 000 en 2022, 820 000 en 2023, elles ont atteint le record de 1,43 million en 2024. Samsung Display détient aujourd’hui plus de 70 % de parts de marché sur ce secteur grâce à ses dalles QD-OLED, loin devant les WOLED de LG Display.